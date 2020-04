Exclusief voor abonnees Met niks in orde Roeselare 09 april 2020

KSV Roeselare is met niks in orde, en ook dat is geen verrassing. De club was eerder dit seizoen al even virtueel failliet en is maanden later nog steeds een puinhoop. Ettelijke maandlonen van spelers, trainers en personeel, RSZ, belastingen, bondsschulden, premies voor de arbeidsongevallenverzekering: niks van dat alles werd betaald. Ook de continuïteit van de club kon - uiteraard - niet aangetoond worden. Als de Chinese eigenares van de club niet heel snel met heel veel geld op de proppen komt, is het helemaal boeken toe voor de West-Vlaamse club. (MVS)