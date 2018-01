Met muisklik nieuwe lijst 00u00 0

Boegbeeld Wouter Van Besien laat er geen gras over groeien. Op zowat hetzelfde moment dat Meeuws live in het middagnieuws de breuk van Samen toelichtte, veranderde hij op z'n Facebookprofiel de foto van zichzelf met Jinnih Beels en Tom Meeuws - de top drie van Samen. Kwam in de plaats: een foto met z'n ouwe trouwe Groen-collega's met wie hij binnen negen maanden samen/apart naar de kiezer trekt. Vlnr: Ikram Kastit (lid van partijbestuur en vrijwilliger), partijvoorzitter Meyrem Almaci, gemeenteraadslid Joris Giebens, Van Besien, gemeenteraadslid Freya Piryns en OCMW-raadslid Dirk Avonts.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN