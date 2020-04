Exclusief voor abonnees Met mondmasker naar musical 'Daens'? 28 april 2020

De impact van de coronacrisis op de evenementensector is immens. De schade zou nu al tot 5 miljard euro oplopen. Ook voor Studio 100 zijn de gevolgen groot, zei CEO Hans Bourlon gisteravond in 'VTM Nieuws'. Zo waren van de musical 'Daens' al meer dan 600.000 tickets verkocht. "We hopen wel dat we de voorstelling deze zomer nog kunnen hervatten", zei Bourlon. "Met familie of enkele vrienden op een stoel naast elkaar zitten, is toch anders dan een festivalweide waar iedereen kriskras door elkaar loopt. Het is ook perfect te organiseren om mensen in kleine groepjes van de parking naar hun plaats te begeleiden. Als iedereen dan ook een mondmasker draagt, lijkt me dat een optie. De zaal maar voor de helft vullen lukt niet, want dan draaien we verlies." (BDB)

