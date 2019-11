Exclusief voor abonnees Met minidelegatie naar Glasgow ZWEMMEN 14 november 2019

Vier Belgische zwemmers zullen van 4 tot 8 december deelnemen aan het Europees kampioenschap zwemmen in klein bad (25 meter) in de Schotse hoofdstad Glasgow. Pieter Timmers en Valentine Dumont zijn de grote namen in de kleine Belgische selectie. Dumont (NOC) zal in Glasgow starten op de 100, 200 en 400m vrij. Timmers (BRABO) zwemt de 50 en 100m vrij. De Belgische selectie wordt vervolledigd door de zeventienjarige Florine Gaspard (CNB), die start op de 50m vrij en verder op de 50 en 100m school, en Lander Hendrickx (LAQUA) op de 200 en 400m vrij. Fanny Lecluyse, Kimberly Buys, Fleur Vermeiren en Louis Croenen kiezen voor de BOIC-stage die op hetzelfde moment in Turkije wordt georganiseerd. (LWK)