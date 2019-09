Exclusief voor abonnees Met lef gekoerst Benoot 2de 02 september 2019

Geen tweede (semi-)klassieke zege voor Tiesj Benoot. De Gentenaar van Lotto-Soudal forceerde de beslissende vlucht en probeerde vlak voor de laatste kilometer nog een ultieme demarrage, maar moest vrede nemen met de tweede plaats. Hij kreeg felicitaties van sportief manager Marc Sergeant. "Sterke race van Tiesj", zei die. "Dit is durven verliezen, want dit was aanvallen om te winnen. Hij heeft mooi en met veel lef gekoerst." Benoot was vooral ontgoocheld. Twee weken geleden won hij nog een rit in de Ronde van Denemarken. Plouay was ook een mooi vervolg geweest op zijn eerste grote zege van vorig voorjaar in de Strade Bianche. (BA)