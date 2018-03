Met lange tanden naar nieuwe Lara Croft 30 maart 2018

Vroeger speelde Angelina Jolie (42) zelf Lara Croft, nu gaat ze met de hele kroost kijken naar de nieuwe 'Tomb Raider'-film. De kinderen - Shiloh, Knox en Zahara - wilden die namelijk heel graag zien. Beetje pijnlijk voor Jolie, die zich in de media nogal negatief over de prent had uitgelaten. De filmster vindt het jammer dat haar iconische personage nu door Alicia Vikander gespeeld wordt.

HLN