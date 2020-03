Exclusief voor abonnees Met lakens en applaus zeggen Vlamingen #Mercivanuitmijnkot 21 maart 2020

Witte lakens, handdoeken, T-shirts en spandoeken: er wapperde van alles aan de Vlaamse ramen, gistermiddag om 12 uur. Bedoeling van die actie, onder de noemer #Mercivanuitmijnkot, was alle zorgverleners een hart onder de riem te steken. Gisteravond om 20 uur klonk vanuit heel wat ramen en deuropeningen of vanop balkons ook opnieuw applaus. Een kleine geste om iedereen die mensen door de coronacrisis heen helpt te bedanken voor hun inspanningen. Maar zoals de Vlaamse Zorgambassadeur zegt: "Wil je onze zorgverleners in de frontlinie écht steunen, geef ze dan rugdekking door de richtlijnen in acht te nemen. Ze zullen u nog vele malen meer dankbaar zijn."

