Met koe en kar naar de kerk KELLY UIT 'BOER ZKT VROUW' GETROUWD 18 juni 2018

Kelly Vergauwen, de vrouw die in 2014 meedeed aan 'Boer zkt. vrouw', is dit weekend getrouwd met Bram Van Severen. In 2014 zorgde de vrouw uit Leest voor een unicum, door samen met haar vader Patrick deel te nemen aan het programma. Haar papa stapte er al snel uit - zonder match - en ook voor Kelly kon Dina Tersago geen cupido spelen.

