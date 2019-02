Met ketting voor overleden opa 04 februari 2019

00u00 0

Ook gezien hoe Cant op het podium opvallend lang aan het vissen was naar een kettinkje dat onder haar trui verborgen zat? Toen ze het kleinood eindelijk te pakken had, gaf ze er een kus op, daarna liet ze het zichtbaar naast haar gouden medaille hangen. "Dat is een ketting met een vingerafdruk van mijn opa", vertelde ze. "Hij is een paar jaar geleden gestorven, maar elke keer ik op een podium sta, moet ik aan hem denken. Ik denk dat hij vandaag heel fier zou zijn op mij en Loes (haar nicht Sels die 14de werd, red.)." (BA)