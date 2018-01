Met juiste bril kan de wereld er helemaal anders uitzien 00u00 0

Waren ze aan het grappen over de nieuwe bril van Bart De Wever? Of oefende Michel al even het grapje dat hij straks zou vertellen? Mogelijk is de N-VA-voorzitter binnenkort alvast niet meer de enige met een splinternieuwe bril. Op de nieuwjaarsreceptie van Voka zei actrice en brillenontwerpster Eline De Munck dat ze hoopt om in 2018 één van haar monturen op de neus van Michel te zien. En die zei niet nee. "Mijn eerste engagement voor 2018 is een nieuwe bril kopen", lacht de premier, die De Munck meteen zijn visitekaartje toestopte. "Misschien kan ik zo meer visionair worden. Voor de toekomst kan dat altijd helpen", grapte hij. Kwaad kan het alvast niet, want Michel benadrukte nogmaals dat hij met zijn regering de rit wil uitdoen. Of hoe de wereld er in tijden van hoogspanning snel helemaal anders kan uitzien. (ARA)

