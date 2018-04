Met ingehouden adem, in de lucht én op de grond 09 april 2018

00u00 0

Negentig meter stappen op een koord, en dat zestig meter boven de grond. Dat hebben enkele waaghalzen aangedurfd in Ieper. Daar vond dit weekend voor de vijftiende keer het straatartiestenfestival 'De Gevleugelde Stad' plaats. Reden genoeg voor de groep Lyapunov uit Muizen om voor een nieuw record te gaan. De koorddansers waagden zich aan de stunt in de lucht tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en het belfort van de Lakenhalle. "De langste afstand ooit in België tussen twee gebouwen", aldus Johan Wuyts van Lyapunov. Het lukte hen trouwens enkele keren. De aanwezigen op de grond keken met open mond, ingehouden adem én toegeknepen billen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN