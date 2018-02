Met hoofddoek naar school: rechter zegt dat het mag 24 februari 2018

00u00 0

Elf leerlingen die naar de rechter waren gestapt uit protest tegen het hoofddoekenverbod op hun school, hebben hun slag thuisgehaald. De meisjes, uit twee scholen in Maasmechelen, mogen wél een hoofddoek dragen, zo besliste de Tongerse rechter gisteren. Want de school hanteerde een oneerlijke redenering, klonk het. "Er werd op twee snelheden gewerkt: leerlingen die voor 2013 (toen het verbod werd ingevoerd, red.) op school waren, mochten hun hoofddoek blijven dragen. Leerlingen die na het verbod naar de school kwamen, niet", aldus Joos Roets, advocaat van de elf meisjes en hun ouders. Daarnaast geldt ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, vult persrechter Ariane Braccio aan. "Dat verplicht Europese landen om al hun burgers in volle vrijheid hun godsdienst te laten beleven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN