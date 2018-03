Met high five terug naar school na dodelijke raid 01 maart 2018

00u00 0

Op de school in Florida waar twee weken geleden zeventien doden vielen bij een schietpartij, is gisteren weer lesgegeven. Honderden politiemensen stonden klaar om de leerlingen een veilig gevoel te geven. Al highfivend passeerden de jongeren de rij agenten, die ook bordjes vasthielden met aanmoedigingen, zoals 'We zijn er voor jullie' en 'Jullie kunnen het'. Ouders gaven toe dat ze het moeilijk hadden om hun kinderen opnieuw naar de plek van het drama te brengen. "Ik overwoog mijn 16-jarige dochter naar een andere school te sturen, maar ze liet dat niet toe", zei een moeder aan lokale pers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN