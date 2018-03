Met helikopter naar het werk? Daar dienen subsidies niet voor 15 maart 2018

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) vordert in totaal 332.718 euro terug van zo'n honderd Vlaamse ondernemers. Zij hadden onterecht subsidies aangevraagd en verkregen om helikopterlessen te volgen. Verscheidene helikopterscholen hielden infodagen over woon-werkverkeer per helikopter. De ondernemers konden met hun hulp tot 15.000 euro subsidies aanvragen bij de kmo-portefeuille. "De opleiding moet een meerwaarde zijn voor het bedrijf", verduidelijkt het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. "De zaakvoerder snel in zijn firma krijgen, hoort daar niet bij."