Met handbagage de oceaan over 00u00 0

Vanaf april 2018 kun je bij Air France/KLM goedkopere transatlantische vluchten

reserveren waarbij je reist zonder ruimbagage. Met de Light-tickets, waarbij één stuk handbagage inbegrepen is, reageert de luchtvaartmaatschappij op prijsbrekers als Norwegian en WOW air, die zelfs het eten op transatlantische vluchten betalend hebben gemaakt. Ook TAP Air Portugal en Air Lingus hebben tickets naar de VS waarbij alleen handbagage inbegrepen is. Toch een reiskoffer nodig? Bij de Standard- en Standard Plus-tickets van Air France/KLM mag je telkens één stuk ruimbagage meenemen. (JL)