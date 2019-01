Met 'Grand Slam' nu in rijtje met Ceulemans en Degryse 18 januari 2019

Landstitel: check. Beker: check. Supercup: check. Profvoetballer van het Jaar: check. Gouden Schoen: check. Sinds woensdagavond heeft Hans Vanaken de 'Grand Slam' van het Belgisch voetbal op zak. De 26-jarige Limburger komt daarmee in een zeer select gezelschap terecht, want slechts zeven andere spelers hebben ook al deze prijzen in hun trofeeënkast staan. Hun namen klinken de voetballiefhebber nog steeds als muziek in de oren: Jan Ceulemans, Marc Degryse, Pär Zetterberg, Lorenzo Staelens, Philippe Albert, Timmy Simons en Mbark Boussoufa.

