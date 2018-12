Met foto's van Auschwitz naar Club om extra maatregelen te vragen tegen fans 21 december 2018

Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, is met een map vol foto's van het concentratiekamp van Auschwitz naar Club Brugge gestapt. Op die manier wil hij de ploeg aanmanen tot extra maatregelen om antisemitische spreekkoren tegen te gaan. Aanleiding is een filmpje dat is opgedoken van Club-fans die na de overwinning tegen Anderlecht op 26 augustus zongen: "Mijn vader zat bij de commando's, mijn moeder zat bij de SS. En samen verbrandden ze joden, want joden die branden het best." Kort na de feiten heeft Club Brugge al een tiental supporters geïdentificeerd en hen een stadionverbod opgelegd. "Want dergelijke uitlatingen zijn ontoelaatbaar", klinkt het. Maar een klacht bij de politie kwam er niét, tot ergernis van Freilich. De club zal nu samenzitten met alle partijen. Ook de Pro League wordt daarbij betrokken. De Brugse politie zal intussen een pv opstellen, zodat het parket alsnog een onderzoek kan starten. (MMB)

