Met een vintage brommer door Antwerpen 00u00 0

Voor wie opgegroeid is in de sixties of de seventies en geen vintage motorfiets meer in zijn tuinhok heeft staan, presenteert het Antwerpse Vintage Riders een mooi alternatief: een retrobrommer die je kunt huren om er de Scheldestad mee te verkennen. Bij de nostalgische collectie zit onder meer een Honda Amigo uit 1976, een Motobecane uit 1971, een Lambretta uit 1967 en natuurlijk de enige echte vintage Vespa. Een brommertje huren kan vanaf 67 euro per dag en vanaf 120 euro per weekend. Zoek je leuke plekken om naartoe te tuffen, dan vind je die in de selectie die Vintage Riders maakte van ongewone hotspots in de stad. Daar zit onder meer de begraafplaats Schoonselhof bij, maar ook een mooie picknickplek aan de Schelde. (JL)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee