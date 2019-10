Exclusief voor abonnees Met een vijfmaster de Atlantische Oceaan over CHECK-IN 19 oktober 2019

00u00 0

Voor veel mensen blijft het een kinderdroom: met een klassiek groot zeilschip de Atlantische Oceaan oversteken, in het spoor van de ontdekkingsreizigers van vroeger. Dagenlang geen land te zien, enkel de golven. Tijd om een boek te lezen, of om te staren naar de sterrenhemel. Met Star Clippers kan het volgend jaar, want op 4 april 2020 vertrekt de vijfmaster Royal Clipper in Bridgetown (Barbados) voor de transatlantische overtocht. Op 20 april komt er dan na een stop op de Azoren opnieuw land in zicht in Lissabon in Portugal. De Star Clipper-schepen combineren de magie van de zeereizen van vroeger met 21ste-eeuws comfort.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen