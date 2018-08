Met een tikje framboos 18 augustus 2018

Ook wij drinken alleen nog maar Coca-Cola Zero Sugar en blijkbaar zijn wij lang niet de enige. Binnen alle varianten van de welbekende frisdrank bedraagt het 'zero sugar'-aandeel vandaag bijna 39%. En dan kan er gerust nog wel een smaakje bij, dacht men bij Coca-Cola, om vervolgens de Coca-Cola Zero Sugar Raspberry te lanceren. Jawel: suikervrije cola met een frambozensmaakje. Ofwel de derde fruitvariant naast cherry en limoen. Al werden wij hier niet meteen wild van. Wij proefden wel de vage frambozensmaak én tegelijk ook de vage Coca-Cola Zero Sugar. Alsof die twee mekaar wat in de weg zaten.

