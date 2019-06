Exclusief voor abonnees Met een 'stemmachientje' erbij The 1975 29 juni 2019

00u00 0

Hoewel Matthew Healy van The 1975 prima kan zingen, had hij toch zijn Auto-Tune bij - en wij die dachten dat alleen Madonna zo'n 'stemzuiveraar' live aandurfde. Maar wanneer de groep de gimmicks achterwege liet, werd getoond wat ze echt in hun mars hebben - de ruwe en emoversie van 'I Couldn't Be More In Love', bijvoorbeeld, of de potige bewerking van 'Love It If We Made It'. Healy zong alsnog de longen uit zijn lijf, stak een sigaretje op en deed hier en daar een danspasje. Ja, hij wéét hoe hij zijn tienermeisjespubliek moet bespelen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis