Met een knal begonnen, met kippenvel geëindigd Editors 16 juli 2018

00u00 0

Een kwartier lieten ze hun fans wachten, maar wel om direct te knallen. Letterlijk, want op 'Cold' schoten Editors meteen witte slingers de lucht in en een paar minuten later volgde ook vuurwerk. De Britten wilden hun naam als headliner op de affiche alle eer aandoen, en dat deden ze ook. Dit was hun zesde keer op het podium van Werchter, en de eerste keer op dat van TW Classic. "Om hier te mogen spelen na Kraftwerk en dEUS is fantastisch. Een droom die uitkomt", zei frontman Tom Smith, die zelfs het podium kwam opgestapt met de 3D-bril van Kraftwerk op z'n neus. Daarna huppelde hij van het ene uiteinde van de Mainstage naar het andere. "Voelt iedereen zich classic?", wilde hij weten. En of, want klassiekers als 'Smokers Outside the Hospital Doors', 'Papillon' en 'Munich' werden luidkeels meegebruld. Na een uurtje maakten de zware gitaren plaats voor een ingetogen 'No Sound But The Wind'. Een pakkend moment vol kippenvel, want exact acht jaar geleden bracht Smith het nummer een eerste keer akoestisch op Rock Werchter, en nadien werd het een grote hit. Een mooie afsluiter van het 'Werchterseizoen'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN