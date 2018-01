Met een camper naar Cuba 20 januari 2018

Vanaf deze maand biedt Travelhome ook campervakanties aan op Cuba. De ophaalplaats voor de motorhome is hoofdstad Havana, zodat je je rondreis kunt beginnen of verlengen met een citytrip of een strandvakantie. De huurcamper is een Fiat Ducato van zeven meter lang, met slaapplaatsen voor maximaal zes personen. Met een gemiddelde jaartemperatuur van rond de 27 graden is het eiland het hele jaar door een echte kampeerbestemming. Travelhome selecteerde een twintigtal campings en kampeerplaatsen waar elektriciteit en water beschikbaar zijn. Ze voeren langs nationale parken, koloniale architectuur, de tabaksregio Pinar del Rio en mooie stranden en steden.

