Met déze Hazard kan er veel 07 juni 2018

00u00 0

Eden Hazard torende 45 minuten boven alles en iedereen uit, gisteren tegen Egypte. Hij wandelde over water. De 1-0 bereidde hij magistraal voor - Lukaku rondde af - en de 2-0 legde hij simpel in doel. Fellaini maakte er 3-0 van. De fans, een stuk positiever dan die van zaterdag, amuseerden zich. Met deze Hazard is er veel mogelijk, straks.

