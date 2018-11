Mét Dennis en Denswil 28 november 2018

De Champions League, dat doet wat met een mens. Ondanks de 6 op 21 in onze competitie leek Club Brugge gisteren in Dortmund ontspannen aan de vooravond van de laatste uitwedstrijd in het kampioenenbal (21 uur). Club wil in het Signal Iduna Park het vertrouwen terugwinnen én zich kwalificeren voor de zestiende finales van de Europa League. Mogelijk is dat nog voor de aftrap het geval, als Monaco in de aanloop van de match van Club geen punten pakt tegen Atlético Madrid (18.55u). Ivan Leko kan alvast een beroep doen op Stefano Denswil en Dennis, twee spelers die vrijdagavond tegen Zulte Waregem flink gemist werden. Als zij vandaag geen reactie voelen na de training van gisteren, dan komen beiden zoals voorzien aan de aftrap. (TTV)

