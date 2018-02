Met de Thalys Zon naar het zuiden van Frankrijk 24 februari 2018

Van 30 juni tot 1 september rijden elke zaterdag de Thalys Zon-treinen weer tussen België en het zuiden van Frankrijk. De trein houdt halt in Antwerpen en Brussel en stopt in Valence, Avignon en Aix-en-Provence. Zo wordt het mogelijk om sneller dan ooit naar de zon te reizen. Zo bereik je Valence na 3u36 en ligt Marseille op iets minder dan 5 uur reizen. Je hebt de keuze tussen drie reisklassen: Premium, Comfort en Standard. Enkel in de Premium-klasse krijg je een ontbijt op de heenreis, en een avondmaal op de terugreis. (JL)

