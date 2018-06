Met de schrik vrij 02 juni 2018

00u00 0

Tijdens de wedstrijd tussen de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 29) en de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) werden de toeschouwers even opgeschrikt door een stevige botsing. Dzumhur wilde een verloren bal van zijn opponent vangen, maar dat was ook het plan van een ballenjongen. De Bosniër en de knaap hadden elkaar niet in de gaten en liepen vol op elkaar. Het jongetje bleef even roerloos op de Parijse gemalen baksteen liggen en de fans hielden hun adem in, maar met de nodige hulp kon de jongen na een tijdje dan toch opstaan. Dzumhur voelde zich schuldig en gaf de jongen een knuffel, waarna die richting de kleedkamers werd gebracht voor een medische check-up. Hij stelde het wel en volgde de match verder vanuit een fotografenbox. Zverev won de match in vijf sets (6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 7-5).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN