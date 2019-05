Exclusief voor abonnees Met de motorbike van Hagrid door het Verboden Bos CHECK-IN 01 juni 2019

Op 13 juni gaat in het themapark Universal Orlando's Wizarding World of Harry Potter in het Amerikaanse Florida een nieuwe spectaculaire attractie open. 'Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure' is een nooit geziene roetsjbaan die Dreuzeltoeristen door het mysterieuze Verboden Bos voert, waar een resem gevaren wacht. Voor het bos zelf zijn zo'n 1.200 echte bomen aangeplant, voor de rest van de belevingswereld is een beroep gedaan op de visuele artiesten die de originele filmdecors verzorgden. De motorbike is een replica van de motor met zijspan van de sympathieke reus Hagrid uit de films, beweegt net zoals een echte motor en haalt een topsnelheid van 80 km/uur. Voor de adrenaline zorgen bedreigingen als de centauren en Pluisje, de gigantische driekoppige hond waarvan de beet even angstwekkend is als zijn geblaf.

