Met de fiets van India naar Zweden, voor de liefde: “Zijn haar zat vol boter en hij blééf me maar aankijken” Het sprookje van PK en Lotta | Deel 2: Liefde op het eerste gezicht DIETERT BERNAERS

14 augustus 2018

00u00 0 De Krant We zitten in hun prachtige tuin even buiten Borås, niet zo ver van Göteborg. Of het liefde op het eerste gezicht was, vraag ik. Lotta en PK knikken hevig, eerst in mijn richting, dan naar elkaar. Ze zeggen uiteindelijk niets. "Nog steeds vind ik geen woorden om dat gevoel te beschrijven", zegt PK even later. Dit is het verhaal van hun eerste ontmoeting.

PK: 'Tien minuten, tien roepies': dat bordje had ik altijd vlak bij mijn schildersezel staan, op Connaught Place in New Delhi. Ik was het net aan het opruimen, toen uit de duisternis achter de fontein een jonge, blonde vrouw tevoorschijn kwam. Het was 16 december 1975, ik zal die datum nooit vergeten. Die dag is mijn leven veranderd."

Lotta: "Twee maanden hadden mijn reisgezellen en ik erover gedaan, met ons Volkswagenbusje, om van Zweden, over Turkije, Iran, Afghanistan en Pakistan tot in India te geraken. Ik moest aan mijn moeder denken toen ik het bordje zag staan. Zij had altijd gezegd dat ze graag een potloodtekening van haar drie dochters wilde hebben. Ik stapte uit de schaduw achter de fontein en knoopte een gesprek aan met de tekenaar. Vraag me niet meer wat ik precies gevraagd of gezegd heb, want ik weet het niet meer."

PK: "Ook ik heb van die eerste ontmoeting geen woord onthouden. Als ik eraan terugdenk, hoor ik alleen maar geknetter in mijn hersenen. (lacht) Het eerlijkste antwoord op de vraag 'Hoe was jullie eerste ontmoeting?', is: 'Onmogelijk te zeggen.' Tot op vandaag heb ik nog steeds niet de juiste woorden gevonden om dat overweldigende gevoel te beschrijven."

Dikke punten gescoord

Lotta: "Onze eerste ontmoeting was kort. Een beetje in de war - ook ik werd overspoeld door onbekende emoties - ben ik na enkele minuten weer naar mijn vrienden gegaan. Twee dagen later ben ik teruggekeerd naar de fontein. Er stond, zoals gewoonlijk, een lange rij. Allemaal mensen die door PK getekend wilden worden. Toen het mijn beurt was, keek hij me lang aan, alsof ik van een andere planeet kwam. Het gaf me de tijd om hem ook eens goed te bekijken. Hij had zijn snor en kroeshaar in bedwang proberen te krijgen met kokosolie en ghee (Indiase boter, red.). Hij leek een beetje op Jimi Hendrix, vond ik. Maar vooral: sinds ik als kind een boek had gelezen over een Indische olifantenjongen, was ik gefascineerd door mensen die er net als deze kunstenaar uitzagen. Kortom, hij scoorde dikke punten." (lacht)

PK: "Duizenden mensen had ik al getekend. Zowel hippies die in het zog van The Beatles naar India kwamen, als de wereldberoemde premier van India, Indira Gandhi. Ik had in verschillende kranten gestaan en was een lokale beroemdheid. Maar nu zat er een stil, blond meisje voor me en mijn hand begon zo hard te trillen dat ik het moest opgeven. Ik heb haar gevraagd of ze een dag later naar de kunstacademie wilde komen. Dan zou ik het daar nog eens opnieuw proberen."

Lotta: "Ik ging ernaartoe met Leif, een fotograaf die vanuit Zweden met me mee gereisd was."

PK: "Ze daagde op met een Europese man. Ik hoopte maar dat het haar vriend of echtgenoot niet was. Ik liet haar heel de school zien, terwijl Leif in de gang bleef babbelen met andere studenten. Toen we helemaal rond waren, vroeg ik wat ze het allerliefste wilde in het leven. 'Muziek maken', zei ze. Ik moest meteen terugdenken aan de voorspelling van de astroloog bij m'n geboorte: 'Je zult trouwen met een muzikale vrouw uit een ander land, geboren in het sterrenbeeld van de Stier en eigenares van een jungle.' Dat muzikale klopte al. Welk sterrenbeeld zou ze hebben? 'Stier', antwoordde ze toen ik het eindelijk durfde te vragen. Zou... dit... de vrouw uit de voorspelling zijn? Maar wie is die kerel bij haar? Ik floepte het er gewoon uit: 'Is Leif jouw man?' Ze lachte en zei nee. Ik kon mijn oren bijna niet geloven en moest me inhouden om niet spontaan een vreugdedansje in te zetten."

Lotta: "Ik praatte misschien niet zoveel, maar ik voelde me enorm aangetrokken tot hem. Een dag later ging ik opnieuw naar Connaught Place en we trokken er met ons tweetjes op uit in de stad. Maar ik was natuurlijk ook op reis met een gezelschap, en de volgende dag vertrokken we alweer uit New Delhi."

