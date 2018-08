Met de fiets van India naar Zweden, voor de liefde. Les één: noem je schoonmoeder niet zomaar 'oud' Het sprookje van PK en Lotta Redactie

17 augustus 2018

00u00 0 De Krant Zweeds leren is geen makkie, ondervindt PK. En doordat Lotta aan haar opleiding in Stockholm bezig is, zien ze elkaar weinig de eerste jaren dat ze samen zijn. Maar dan valt alles in zijn plooi. Lotta wordt muzieklerares en PK gaat kunst doceren. Ze krijgen twee kinderen en leven ook vandaag nog in de 'jungle' van Borås, het uitgestrekte bos dat Lotta's adellijke familie al twee en een halve eeuw bezit.

PK: "Ik was nu eindelijk in Zweden bij mijn geliefde Lotta, maar in het begin was het wennen, natuurlijk. Er zijn zoveel dingen die je moet leren als je in een nieuwe omgeving terechtkomt. Dat heeft tot hilarische toestanden geleid. Op een dag keek ik door het venster van onze eerste woonst in Borås toen ik ineens twee mannen supersnel in de richting van het bos zag rennen. Mijn eerste gedachte was: 'Er is een brand en zij snellen ernaartoe om die te blussen.' Ik dus achter hen aan, ze zouden zeker alle hulp kunnen gebruiken. Maar toen ik hen aan de rand van het bos eindelijk ingehaald had, was er geen rookpluimpje te zien. Terwijl ze met hun handpalmen tegen een boom begonnen te stretchen, vroeg ik hen waarom ze zo hard hadden gelopen als er toch geen brand was. 'Euh, we deden een oriëntatieloop', zeiden ze. Ik begreep er werkelijk niets van." (lacht)

"Het grootste contrast tussen India en Zweden is het lawaai, of het ontbreken daarvan. Pas op, ik houd van de stilte. Stilte is een vorm van vrijheid. Maar in het begin had ik het er af en toe moeilijk mee. Als ik op de bus zat, bijvoorbeeld. Niemand die een woord met een ander wisselde, ik begréép dat niet. Alsof iedereen in zijn eigen kille koelkast zat. Ik trok dan maar het deurtje open en - eerlijk is eerlijk - vaak kwamen daar uiterst hartelijke conversaties van."

