Exclusief voor abonnees Met dank aan de droge zomer 08 juni 2019

00u00 0

Ze staan in heel wat grasbermen te waaien: klaprozen of papavers. En het zijn er opvallend meer dan gewoonlijk, dankzij de droge zomer van 2018. De rode bloemen groeien vooral op zanderige, droge gronden die zijn omgewoeld of verstoord door te weinig neerslag, of op schrale plekken waar er geen vegetatie meer is. De klaproos is trouwens een echte pioniersplant: ze groeit vaak als eerste op die lapjes grond waar andere planten het veel moeilijker hebben. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis