Met dank aan boterboom 24 februari 2018

00u00 0

Zeker in deze koudere maanden kunnen manuele vaatwasjes of andere was- of schoonmaakbeurten de huid van onze handen wel eens wat ruwer doen uitvallen. Daar heeft Palmolive wat op gevonden met een handzeep en lotion in één, verkrijgbaar in twee combinaties: orchidee & kokosmelk of 'shea- & kokosboter'. Blijkt dat die 'shea butter' wordt gemaakt van noten van de Afrikaanse karitéboom, ook wel boterboom genoemd, en dat het liefst vijftien jaar duurt voor die in de Afrikaanse savanne zijn eerste nootjes mag verwelkomen. Dat verklaart misschien de vrij hoge prijs van 3,19 euro voor een flacon van 25 cl handzeep. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN