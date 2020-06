Exclusief voor abonnees Met Crammerock verdwijnt nu ook laatste Belgische zomerfestival 27 juni 2020

00u00 0

De Belgische festivalagenda is nu helemaal leeg. De organisatie van Crammerock hoopte gezien haar plaats op de kalender in september alsnog groen licht te krijgen, maar gooide gisteren de handdoek in de ring. "We waren ons ervan bewust dat het in coronatijden bijna onmogelijk zou worden om een evenement met 50 muzikale topacts, 500 enthousiaste vrijwilligers en vooral 35.000 bezoekers te organiseren", klonk het. "Maar zolang er hoop leefde, gaven we onszelf de tijd om tot een goede, weloverwogen beslissing te komen. Nu zijn er helaas te veel onzekerheden om zo'n evenement te organiseren." Crammerock wordt uitgesteld naar vrijdag 3 en zaterdag 4 september 2021.