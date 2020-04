Exclusief voor abonnees Met corona besmette clubarts stade Reims pleegt zelfmoord 06 april 2020

Tragisch nieuws bij Ligue 1-club Stade Reims. De clubarts van de werkgever van Thomas Foket, en volgend seizoen ook Wout Faes, heeft zich gisteren bij zich thuis van het leven beroofd nadat Covid-19 bij hem werd vastgesteld. De 60-jarige Bernard Gonzalez verbleef in quarantaine met zijn echtgenote, die eveneens besmet raakte. Uit een brief die de dokter naliet, bleek het verband tussen de wanhoopsdaad van de dokter en zijn besmetting met het coronavirus. Bij Stade Reims reageerde men geschokt. Gonzalez was meer dan twintig jaar actief bij de club. (TTV)