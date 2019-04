Exclusief voor abonnees Met Chakvetadze, zonder Yaremchuk? 20 april 2019

Jess Thorup houdt zondag wel degelijk rekening met de aanstaande bekerfinale. "Buiten de spelersgroep hoor ik iedereen spreken over de bekerfinale", zegt de coach van AA Gent. "Misschien hebben ze wel gelijk, maar het belangrijkste voor ons is nu dat we matchen winnen. Alleen zo kunnen we onszelf vertrouwen schenken met het oog op die bekerfinale. In die zin kan de voorbereiding starten op Anderlecht. Ik denk niet aan de bekerfinale, wel aan een manier om Anderlecht te kloppen. Want dat is wat we zondag moeten doen." Om dat doel te bereiken, rekent Thorup op Giorgi Chakvetadze. Mogelijk laat hij Yaremchuk - die geschorst is voor de bekerfinale - aan de kant. (RN)