Met big smile op bezoek bij slachtoffers schietpartij 19 februari 2018

Niets dan lachende gezichten in de ziekenhuiskamer van een overlevende van de schietpartij van Florida. President Donald Trump en zijn vrouw Melania bezochten er enkele slachtoffers en prezen er de medische staf. Buiten de hospitaalmuren zwol het protest echter aan: honderden jongeren, onder wie ook overlevers van de schietpartij, trokken zaterdag de straat op om voor strengere wapenwetten te pleiten. Voor het kantoor van de Republikeinse senator Marco Rubio doken - naar analogie met de film 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' - drie borden op. 'Moordpartij in school. En nog steeds geen wapenwetgeving. Hoe komt dat, Marco Rubio?', stond erop te lezen.

