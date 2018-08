Met beperkt budget voor top 4 KVC Westerlo 02 augustus 2018

Nadat Westerlo de voorbije jaren gebukt ging onder degradatiestress tekenen de Kemphanen dit seizoen in eerste instantie voor een rustige campagne. Een plaatsje bij de top vier is de ambitie, maar dat moet opnieuw gebeuren met beperkte financiële middelen. Huurlingen Van Eenoo en Soumah werden definitief vastgelegd, zodat trainer Bob Peeters grotendeels met dezelfde spelerskern aan de slag kan. In de spits is Benji De Ceulaer wel gestopt als profvoetballer. Aan de jonge aanwinsten Petrov en Gboho om de Limburgse routinier te doen vergeten. (RVD)