Met Belgisch paspoort heb je in 184 landen geen visum nodig 09 januari 2019

Wie een Belgisch paspoort heeft, raakt zonder visum binnen in 184 landen, zo blijkt uit de 'Henley Passport Index' van het consultancybedrijf Henley & Partners. We staan daarmee wereldwijd op de zevende plaats. Een Japans paspoort opent voor het tweede jaar op rij de meeste deuren: het garandeert visumvrije toegang tot 190 landen. Japan gaat Singapore en Zuid-Korea vooraf, beide goed voor zorgeloos reizen naar 189 bestemmingen. Op drie staan Duitsland en Frankrijk (188 landen). Het slechtst af zijn houders van een paspoort dat werd uitgegeven door Afghanistan of Irak. Zij mogen in slechts 30 landen voet aan de grond zetten zonder dat ze vooraf een visum hebben aangevraagd.

