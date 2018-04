Met baby's op de vlucht voor vlammenzee 06 april 2018

Met baby's in hun armen vluchten moeders en verpleegsters zo snel mogelijk weg van een groot ziekenhuis in Istanboel. Dat stond gisteren in lichterlaaie. De brand in het veertien verdiepingen tellende gebouw zorgde voor een enorme zwarte rookpluim boven de stad, maar algauw bleek dat de brand enkel aan de buitenkant woedde. De reddingsdiensten slaagden erin om iedereen tijdig te evacueren. Uiteindelijk viel er geen enkel dodelijk slachtoffer. (LVB)

