Exclusief voor abonnees Met app check je voortaan voorraad van medicijnen 06 december 2019

00u00 0

Patiënten, artsen, apothekers en mensen van de farmaceutische industrie kunnen voortaan via een app de beschikbaarheid van geneesmiddelen checken. Het FAGG, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, lanceert daarvoor FarmaStatus. Patiënten kunnen zich via de app registreren om op de hoogte te blijven van de voorraad van een specifiek geneesmiddel. FarmaStatus geeft ook info over de reden van die onbeschikbaarheid en de impact ervan. Voor kritieke tekorten worden er extra aanbevelingen gegeven, zoals alternatieven of prioritaire indicaties. Het FAGG blijft intussen werken aan oplossingen om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen te voorkomen. Aangezien het om een wereldwijd probleem gaat, is er systematisch overleg en informatie-uitwisseling op Europees niveau om gemeenschappelijke oplossingen te vinden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis