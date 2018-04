Met anderhalf been in halve finale 04 april 2018

Bayern München was op zijn hoede in Sevilla nadat de Duitsers in de vier voorgaande edities van het kampioenenbal keer op keer door een Spaanse ploeg uitgeschakeld werden. Toch bracht Sarabia de thuisploeg voorbij het halfuur verdiend op voorsprong. Dankzij een owngoal van Jesus Navas herstelde Bayern snel het evenwicht. Na de pauze nam de Rekordmeister het heft in handen. Thiago vertaalde het overwicht halverwege de tweede helft in een tweede Duits doelpunt, waardoor de Bundesligaclub na de heenwedstrijd al met één been in de halve finales staat. De Fransman Ben Yedder, goed voor tien goals in deze campagne waarvan twee op het veld van Manchester United in de vorige ronde, kon zich niet onderscheiden. (TTV)

