Met ambulance naar wake voor overleden vriendinnen 18 februari 2019

00u00 0

De ene met tranen in de ogen en een arm in het gips, de andere volledig in shock en aan een baxter. Twee zwaargewonde 16-jarige meisjes zijn gisteren met twee ambulances naar een stille optocht voor hun twee vriendinnen gebracht. A.K. (18) en J.M. (15) overleden in de nacht van vrijdag op zaterdag toen hun brommobiel werd gegrepen door een terreinwagen in Sint-Genesius-Rode. De meisjes van 16 zaten in de koffer van het voertuig en overleefden de klap. Na het ongeval plaatsen verschillende organisaties vraagtekens bij de gebrekkige veiligheid van de brommobiel. Om ermee te rijden, heb je enkel een rijbewijs voor een bromfiets nodig. Het voertuig is momenteel een hype onder jongeren in en rond Brussel. (IBO/TVP)

