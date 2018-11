Met alarmpistool zwaaien tijdens terreurdreiging: 40 maanden cel 06 november 2018

Een Gentenaar die in 2016 paniek zaaide door in het stadscentrum toeristen te bedreigen met een alarmpistool moet veertig maanden de cel in. De veroordeelde man was zwaar onder invloed van cocaïne en alcohol. Hij beweerde voor de rechtbank dat hij handelde onder een psychose: "Ik dacht dat mijn vrouw verkracht werd en dat ik haar enkel kon redden door mij op te offeren voor de politie." Hij vuurde in de lucht en werd neergeschoten door de politie. "Zeker gezien het huidige klimaat van terreurdreiging, was zijn gedrag ontoelaatbaar", klonk het in het vonnis. De man kan nog in beroep gaan. (OSG)