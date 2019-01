Met aangedampte ruiten overweg gemist, trein kan maar net stoppen 05 januari 2019

00u00 0

In Lede kon een treinbestuurder maar nipt een aanrijding met een wagen vermijden. De bestuurster was vertrokken met aangedampte ruiten en sloeg te vroeg af, waardoor haar Renault Scenic vast kwam te zitten op de sporen. De bestuurster maakte zich uit de voeten toen een trein richting Aalst kwam aangereden. Die minderde gelukkig al vaart om te stoppen in het station van Lede, waardoor de alerte machinist net op tijd een noodstop kon maken. De trein kwam op amper tien meter van de wagen tot stilstand. Niemand raakte gewond. (KMJ)

