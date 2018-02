Met 97 km/u door zone 30 om niet te moeten blazen 13 februari 2018

Een bestuurder heeft het in Mechelen wel heel bont gemaakt om aan een alcoholcontrole te ontsnappen. Nadat hij rechtsomkeerprobeerde te maken, werd hij al snel onderschept en weer richting controle geleid. Tot de chauffeur plots plankgas gaf, een geparkeerd voertuig ramde, rakelings langs een voetganger scheerde en door eenrichtingsstraten racete tegen de rijrichtingen in. De achtervolgers haalden 97km/u in een zone 30 om hem te kunnen volgen. Hij bleek een tiental consumpties op te hebben en testte positief op cannabis. In het voertuig zaten nog drie passagiers, allemaal jongeren. Het was de tweede keer in één jaar dat de bestuurder onder invloed achter het stuur werd betrapt. Hij mag zich aan een stevig proces-verbaal verwachten met tal van zware en gevaarlijke overtredingen én een proces-verbaal wegens verkeersongeval met vluchtmisdrijf. (WVK)

