Met 95ste cap top 3 in 10 juli 2018

Kan er nog snel een podium gebouwd in Sint-Petersburg? Axel Witsel (29) komt vanavond in de top drie terecht op de ranking van de voetbalbond. Met zijn 95ste cap steekt de middenvelder definitief Timmy Simons voorbij. Enkel Jan Ceulemans (96 matchen voor België) en Jan Vertonghen (vanavond nummer 107) staan nog voor Witsel. De Luikenaar debuteerde in 2008 met een 1-4-verlies tegen Marokko. Hij scoorde toen één van zijn in totaal negen goals. (PJC/JSe)