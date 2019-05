Exclusief voor abonnees Met 9 Ironman-zeges stilaan bij de besten ter wereld 27 mei 2019

De overwinning in Lanzarote was de 9de in het prestigieuze Ironman-circuit voor Frederik Van Lierde. Onze 40-jarige landgenoot won 5 keer op de volledige afstand in Nice (2011, 2012, 2013, 2017 en 2018). Verder was hij ook aan het feest in de Ironmans van Zuid-Afrika (2015) en Mexico (2016). De uitschieter kwam er uiteraard in 2013. Van Lierde zette toen het WK Ironman op Hawaï naar zijn hand. Met zijn negende overwinning is hij na Marino Vanhoenacker de meest succesvolle Belg ooit. 'Bink Marino' haalde vorig jaar in Port Macquarie (Aus) zijn 17de Ironman binnen, een wereldwijd record. Cameron Brown (N-Ze) won er 14, Peter Reid (Can) is wereldwijd derde met 10 zeges. Aan Belgische zijde schreef Luc Van Lierde 5 Ironmans (2x Hawaï) op zijn naam, Bart Aernouts voorlopig 3. Rutger Beke won er 2. (DMM)

