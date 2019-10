Exclusief voor abonnees Met 60.000 op de vlucht voor Turkse bommen 11 oktober 2019

00u00 0

Een Koerdische vrouw en haar baby slaan op de vlucht voor de Turkse bommen in het noorden van Syrië. Ze zijn lang niet de enigen: al zo'n 60.000 mensen zouden hebben en houden achtergelaten hebben. Hulporganisaties vrezen dat nog eens 450.000 anderen risico lopen en mogelijk eveneens op de vlucht zullen slaan. Turks president Erdogan dreigt er intussen mee om 3,6 miljoen Syriërs die nu in zijn land verblijven, naar Europa te laten gaan. Als de EU zijn militaire actie als een 'bezetting' bestempelt, "zullen we de poorten openzetten", klinkt het. De internationale kritiek zwelt niettemin aan. (PhG)