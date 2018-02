Met 500 naar allerlaatste groet Afscheid van... Rita Deneve 12 februari 2018

Zo'n 500 mensen hebben in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen afscheid genomen van Rita Deneve (73). De zangeres - in Vlaanderen wereldberoemd door 'De allereerste keer' - verloor op 31 januari de strijd tegen kanker. Deneve werd in 1944 geboren in Liedekerke, maar woonde al decennialang in Rijmenam. "Rita was een ontzettend stijlvolle vrouw, die de showbizz van de jaren 70 belichaamde", zegt dorpsgenoot Showbizz Bart. Ook Sam Gooris bracht samen met zijn vrouw en ouders een laatste groet. "Zowel mijn ouders als ikzelf hadden een hechte band met deze warme en humoristische vrouw. Ze gaf me in het begin van mijn carrière heel wat goede raad. Wat ze me op het hart drukte, was om áltijd mezelf te blijven", zegt Gooris. Ook Jo 'met de Banjo' De Clercq haalde herinneringen op. "Rita was altijd goedgezind en een héél goede zangeres. Het was steeds een plezier om met haar samen te werken." (EDT)

