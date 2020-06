Exclusief voor abonnees Met 50 dansen onder een brug: allemaal 250 euro boete 23 juni 2020

Vijftig fuifnummers hebben een boete gekregen omdat ze een feestje bouwden onder de brug van de afrit in Diegem (Machelen). Zondagnacht rond 1.30 uur had de politie verscheidene meldingen van geluidsoverlast gekregen. Een patrouille ondekte de bron van het lawaai: een muziekinstallatie met boxen en tal van dansende mensen onder het op- en afrittencomplex. De agenten riepen de hulp in van patrouilles uit naburige zones om iedereen te kunnen identificeren. "Het waren allemaal twintigers en dertigers", zegt woordvoerster Catherine Bodet. Ze zullen binnenkort elk een boete van 250 euro in de bus krijgen. Niemand werd opgepakt. "Sommige mensen zijn de regels misschien beu, maar dit soort bijeenkomsten is nog steeds verboden." (SRB)

